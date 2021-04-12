العمليات المشتركة: الحشد والقوات الامنية حصلا على معدات مهمة لداعش في حمرين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، عن حصول القوات الامنية والحشد الشعبي على معلومات مهمة ومعدات لعناصر الحشد الشعبي في حمرين، مبينا ان القوات الجوية مستمرة في دك ملاذات داعش غربي حمرين.

وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي تصريح صحفي ان “محاور الحشد الشعبي تمكنت من الاستيلاء على معدات ومعلومات مهمة لعناصر داعش الارهابي في عمليات غربي حمرين”.

واضاف الخفاجي، ان “القوات الامنية تقدمت بعدة اتجاهات وقتلت 5 عناصر داعشية في قصف جوي لطائرات الاف 16 العراقية فضلا عن طيران الجيش”.

واشار الى ان “عمليات غرب حمرين هي لملاحقة العناصر الارهابية الفارة من كركوك وصلاح الدين باتجاه ديالى لمنعها من تكوين ملاذات امنة لعناصرها الارهابية”