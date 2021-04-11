خبير امني: اميركا ستقدم دعما اضافيا لداعش في الفترة المقبلة لضمان البقاء في العراق

رجح الخبير الامني علي الوائلي، قيام الجانب الاميركي باعادة نشاط داعش الارهابي ودعمه بكل الوسائل المتاحة من اجل ادخال العراق بمرحلة جديدة من التوتر الامني لضمان بقاء قواتها داخل العراق.

وقال الوائلي في حديث صحفي ان “الدعم الاميركي لداعش الارهابي مازال متواصلاً، وتم رصده اكثر من مرة، لكن اليوم وعلى الرغم من سيطرة القوات الامنية الا ان اميركا ستحاول اعادة تنشيط الارهابيين من اجل ارباك الوضع”.

واضاف ان “اميركا تمتلك الكثير من البيادق التي قد تلعبها خلال الفترة المقبلة، وخاصة ماموجود لديها من قادة الارهاب في التنف ومخيم الهول”.

وبين ان “الجانب الاميركي يحتفظ بالارهابيين في قواعده العسكرية بالعراق وسورية بهدف اعادة العمليات الاجرامية لضمان بقاء القوات الاجنبية داخل العراق”.