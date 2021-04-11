الشبكي يحذر من مخطط امريكي كردي للسيطرة على سنجار لخدمة الارهابيين في المثلث الحدودي

حذر النائب عن محافظة نينوى محمد الشبكي، من مخطط اميركي كردي للسيطرة على سنجار وايجاد موطن للارهابيين في المثلث الحدودي بين العراق وسورية وتركيا.

وقال الشبكي في حديث صحفي ان “محاولة اعادة الاكراد الى سنجار والسيطرة عليها بذريعة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني، ماهي الا مخططات للسيطرة على المثلث العراقي السورية التركي”.

واضاف ان “الاكراد وفي حال تمكنهم من السيطرة على المثلث المذكور، فأنهم سيحاولون ايجاد مأوى لبقايا تنظيم داعش الارهابي”، لافتا الى ان اهالي سنجار سيرفضون اي اتفاق لايحظى بموافقتهم”.

وبين ان “مخطط السيطرة على سنجار من قبل الاكراد والسيطرة على المثلث مابين العراق وسورية وتركيا، سيكون مكانا لتدريب الارهابيين وجمعهم ومن ثم اتخاذهم كورقة اميركية رابحة تهدد امن العراق وسورية”.