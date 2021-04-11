البلداوي: الحكومة تتحمل مسؤولية زيادة الفقر في البلاد

حمل عضو كتلة صادقون النيابية، محمد البلداوي، الأحد، الحكومة مسؤولية زيادة حالة الفقر بين أبناء الشعب بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال البلداوي، في تصريح صحفي ان” الحكومة ادعت قبل التصويت على الموازنة انها مسؤولة عن الإضافات والاستحداثات التي تطرأ على الموازنة وبالتالي فانها اليوم مسؤولة عن نتائج الموازنة وقراراتها غير المدروسة وعليه لزم عليها التصدي وحل الازمة”.

وأضاف، ان” صادقون وتحالف الفتح تحملان الحكومة مسؤولية تردي واقع المواطن العراقي الفقير وزيادة حالة الفقر بسبب الغلاء وارتفاع أسعار الأسعار في السوق مما اضعف القوة الشرائية للمواطن”.

وأشار الى ان” اتهامات الحكومة للكتل بقيامها بالمزايدات احرجها كثيرا خصوصا واليوم الامر مس حياة المواطن والحكومة مضطرة على اثبات اتهامها بالوقوف بوجه الازمة التي تعصف بالمواطن وقوته”