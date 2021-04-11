أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، ضبط عددا من العبوات الناسفة والقنابر في سنجار بمحافظة نينوى.

المديرية قالت في بيان انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ واستخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٧٣ وفصيل استطلاع لواء المشاة ٦٦ من ضبط ٤ عبوات ناسفة، و٣ قنابر مدفع جهنم في قضاء سنجار غرب نينوى".

واضاف البيان ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة"