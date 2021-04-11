نائبة: الاستجوابات داخل البرلمان فقدت قيمتها

اعتبرت النائبة ندى شاكر جودت، الأحد، أن الاستجوابات داخل مجلس النواب أصبحت بدون أدنى قيمة تذكر.

وقال جودت في تصريح صحفي إن “حملة الاستجوابات للمسؤولين والوزراء فقدت قيمتها ولا تعدو كونها حملات صورية بسبب التوافقات السياسية “.

وأضافت أن “استجواب المسؤولين والوزراء يخضع للتوافقات السياسية بين رؤساء الكتل ورئاسة مجلس النواب “، مشيرة الى أن “بعض الكتل اذا كانت لها مصلحة ستدفع الاستجواب بالتوافق مع رئاسة البرلمان “.

وكانت جهات سياسية طالبت باستجواب محافظ البنك المركزي بشأن قضية رفع سعر الدولار.