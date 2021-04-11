الشروع بعملية أمنية من سبعة محاور في الأنبار

أعلنت خليَّة الإعلام الأمنيّ، اليوم الأحد، العثور على 16 مقذوفاً مختلفة الأنواع وعبوة ناسفة من مخلَّفات عصابات داعش الإرهابية في محافظة الانبار.

وقالت الخليَّة في بيان إن "قيادة عمليات الأنبار شرَعت بعملية أمنية من سبعة محاور من خلال قطعات فرقتيِّ المشاة الأولى والعاشرة معززة بعناصر من الوكالات الأمنية ومفارز المعالجة بواجب البحث والتفتيش في مناطق (جنوب شرق منفذي طريبيل و الوليد– جزيرة الكرمة) لإلقاء القبض على المطلوبين وتدقيق العوائل ورفع المخلفات الحربية للعصابات الارهابية وتعزيز الأمن والاستقرار".

وأضافت أنه "خلال البحث تم ضبط (درَّاجة ناريَّة بدون لوحات) جنوب شرق منفذي طريبيل و الوليد، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تم ضبط كدس عتاد في منطقة (زنكورة) بقضاء الرمادي".

وتابعت، أن "قوة من الفوج الأول في لواء المشاة 28 من الفرقة العاشرة تمكنت خلال عملية بحث وتفتيش من العثور على 16 مقذوفاً مختلفة الأنواع وعبوة ناسفة عبارة عن (صفيحة) من مخلفات عصابات داعش الإرهابية"، مشيرةً إلى أنه "تمَّ التعامل معها وفق السياقات الأصولية".