قيادي تركماني: لاعودة للبيشمركة إلى كركوك ونرفض المساومة

أبدى نائب رئيس الحركة التركمانية عباس الأغا، الأحد، رفضه لأي مشروع أو اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم يعيد قوات البيشمركة إلى كركوك.

وقال الأغا في تصريح صحفي إنه “مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المبكرة، هناك مخاوف كردية من قبل الأحزاب الحاكمة من عدم حصولهم على نفس المقاعد الذي كانوا يحصلون في الانتخابات باستخدام الطرق غير القانونية ومنها التزوير”.

وأضاف أنه “سمعنا بأن زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد تهدف لإحياء اتفاق بين بغداد وأربيل بخصوص وضع كركوك والمناطق المتنازع عليها، على أن يعيد القوات الكردية لتلك المناطق”.

وأشار إلى أن “أي اتفاق من هذا النوع مرفوض وسيضر بالسلم المجتمعي ووحدة المكونات في كركوك، وهي مساومة سياسية لانقبل بها”.