أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، القبض على أحد العناصر المطلوبة للقضاء بتهم إرهابية في بعقوبة بمحافظة ديالى.

الوزارة قالت في بيان ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن ديالى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق والتعاون مع مفرزتين من الأمن الوطني وفوج طوارئ ديالى الرابع، تمكنت من إلقاء القبض على أحد العناصر المطلوبة للقضاء بتهم الإرهاب في منطقة كاطون الرازي ب‍قضاء بعقوبة، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب".