الانبار كمين يطيح باثنين من تجار المخدرات غربي الرمادي

أفاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاحد، باعتقال اثنين من تجار المخدرات بكمين غربي مدينة الرمادي.

وقال المصدر ان ” القوات الامنية نصبت كمين لاثنين من ابرز تجار المخدرات وتمكنت من اعتقالهما بعد مطاردتهما في مناطق المحصورة بين منطقتي البو الجير وناحية الوفاء غربي مدينة الرمادي “.

وأضاف ان” القوة الامنية ضبطت بحوزة المعتقلين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة مخبأة داخل العجلة التي يستقلونها كانوا يرومان المتاجرة بها في مناطق مختلفة من مدن الانبار”،

مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال التاجرين دون وقوع أي مقاومة تذكر، موضحا ان” المواد المضبوطة تم تسليمها الى السلطات المختصة