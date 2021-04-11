الحشد الشعبي يدمر المنفذ الوحيد لهروب الدواعش في ديالى

عثرت قوات الحشد الشعبي ، الاحد، على جسر بين نهر نارين وبحيرة حمرين تستخدمه العناصر الإرهابية للهروب من الحشد الشعبي والقوات الأمنية والتنقل بين المنطقتين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي عثرت على هذا الجسر، كما عثرت قوة أخرى من الحشد على مضافة تضم دراجة نارية ومحرك زورق تستخدمها لعناصر الارهابين للتنقل في هذه المنطقة”.

وشرعت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع بغطاء جوي من قبل طيران الجيش، صباح اليوم الاحد، بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش شمال شرق ديالى.