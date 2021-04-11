النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان : أميركا تخطط للبقاء فترة أطول في العراق

اعتبر النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان ابو الجون، الاحد ، أن أمريكا لا تقدر على تحمل عواقب الانسحاب من العراق حيث أنها لم تحقق بعد اهدافها في البلاد، مبينا أن الولايات المتحدة تخطط للبقاء فترة أطول في العراق.

وقال أبو الجون في تصريح صحفي إن “هناك ضغوطات أمريكية تحول دون وضع جدول زمني لانسحاب قواتها من العراق”، مبينا أن “الولايات المتحدة الأمريكية تخطط للبقاء في فترة اطول حيث أنها لم تحقق بعد ايا من اهدافها في العراق”.

وأضاف أبو الجون، أن “ الولايات المتحدة الأميركية تستغل ضعف الحكومة الحالية لتوسيع نفوذها بدلا من وضع جدولا زمنيا لسحب قواتها من العراق”.

وكان الخبير الأمني صباح العكيلي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، ان البيان الصادر عن جانبي الحوار الأمريكي العراقي لم يوضح مصير تواجد القوات الامريكية على الأراضي العراقية ، مشيرا الى ان الحوار لاقيمة له الا بخروج القوات الامريكية دون قيد او شرط