النائب فاضل الفتلاوي : عودة العلاقات مع السعودية يجب ان تكون مرهونة بثلاثة نقاط احداهما الاعتذار للشعب العراقي

حدد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ثلاث نقاط توجب على الجانب السعودي الموافقة عليها مقابل عودة العلاقات الطبيعية معها كجارة وشقيقة , مؤكدا بان الشعب العراقي لن يعارض عودة العلاقات اذا كانت على أساس بناء مصالح مشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .

وقال الفتلاوي في حديث صحفي ان ” الشعب العراقي عانى من اجرام الانتحاريين السعوديين ولا يمكن ان ننسى ذلك وفق مبدأ عفا الله عما سلف ” .

وأضاف ان ” إعادة العلاقات الطبيعية مع السعودية تحتم على الرياض القيام بثلاثة نقاط وهي تعويض الشهداء والجرحى إضافة الى تعويض كل ما تم تهديمة من منازل وبنى تحتية ” .

وتابع : ان ” المطلب الثاني تقديم الاعتذار للشعب العراقي وايقاف فتاوى التكفير” , مشيرا الى ان ” الشعب العراقي لن يعارض عودة العلاقات اذا كانت على أساس بناء مصالح مشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ” .