النائب عن الفتح احمد الكناني : الحكومة غير مستعدة لموجة ارتفاع اسعار السوق ونحذرها من اضطهاد المواطن

حذر النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، السبت، الحكومة من عدم السيطرة على اسعار السوق التي اخذت بالارتفاع خصوصا المواد التي تمس حياة المواطن.

وقال الكناني، في تصريح صحفي نقله موقع المعلومة ان” الحكومة عندما قررت رفع سعر الصرف لم تكن مدركة لموجة ارتفاع الاسعار في المواد والغلاء الذي وصل لحاجات المواطن الأساسية”.

واضاف، “كما انها لم تكن في نفس الوقت مستعدة لمواجهة هذه الموجة الشرسة وبالتالي فنحن نحملها المسؤولية ونحذرها من ارهاق المواطن واضطهاده”.

وأشار الى انها” مطالبة اليوم بجدية إعادة النظر في سعر الصرف كونه اثر حتى على رواتب الموظفين وليس المواطن الفقير فحسب”