برلماني كردي: لا حل لرواتب موظفي الإقليم إلا بربطها مع بغداد

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير أحمد دبان، السبت، أنه لا يوجد حل لمشكلة رواتب الموظفين في الإقليم إلا عن طريق ربطها مع الحكومة الاتحادية مباشرة.

وقال دبان في تصريح صحفي إن “حكومة الإقليم لن تقوم بتسليم رواتب الموظفين كاملة، حتى لو تم إرسال حصتها من الموازنة من قبل بغداد بشكل، وارتفع سعر برميل النفط لأعلى مستوياته”.

وأضاف أن “الأحزاب الحاكمة تريد استمرار السرقات عن طريق الاستقطاع من رواتب الموظفين بحجج غير قانونية”.

وأشار إلى أنه “لا حل لهذه المشكلة إلا بتوطينها مع الحكومة الاتحادية وصرفها مباشرة كما هو الحال مع باقي الموظفين في المحافظات العراقية المختلفة”.

وبالرغم من التصويت على الموازنة ما تزال حكومة إقليم كردستان توزع رواتب موظفيها بنسبة استقطاع تصل إلى 21%، الأمر الذي شكل احتجاجا واعتراضا من قوى سياسية وشعبية في الإقليم.