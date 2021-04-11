النزاهة النيابية: ضغوط سياسية كبيرة تحمي سراق مفردات البطاقة التموينية

كشفت لجنة النزاهة النيابية، السبت، عن وجود ضغوط سياسية كبيرة تحمي سراق مفردات البطاقة التموينية، مبينة وجود اموال وتخصيصات لكن المفردات تباع في الاسواق.

وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي ان “فساد البطاقة التموينية يتحمله الجميع نتيجة عدم المتابعة والجدية والرضوخ للضغوطات وترك الفاسدين”.

واضاف ان “فساد البطاقة التموينية يجري بشكل منظم تقوده شبكات تبدأ من كبار المسؤولين وتنتهي بوكلاء التموينية “، مبينا ان “المواد موجودة والتخصيصات المالية لها مرصودة لكنها تباع في الاسواق بدل وصولها للمواطن”.

واوضح المياحي ان “هناك ضغوط كبيرة سياسية تحول دون محاسبة سراق مفردات البطاقة التموينية واحالتهم للقضاء ومحاكمتهم”