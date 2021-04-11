نائب : المحكمة الاتحادية ستباشر عملها اليوم

اكد عضو مجلس النواب محمد كريم , الاحد , ان المحكمة الاتحادية ستباشر عملها الدستوري اعتبارا من اليوم بعد ان تم اصدار مرسوم جمهوري بتشكيلتها، مبينا أن امام المحكمة الاتحادية العديد من القضايا والطعون.

وقال كريم في تصريح صحفي , انه ” بعد ان تم اصدار المرسوم الجمهوري برئيس ونائب وأعضاء المحكمة الاتحادية والأعضاء الاحتياط سيتم المباشرة بعمل المحكمة الاتحادية اعتبارا من اليوم” .

وأضاف ان ” امام المحكمة الاتحادية العديد من القضايا والطعون الا ان الطعن بقرار مجلس النواب بحل مجالس المحافظات يعد اهم الطعون امام المحكمة الاتحادية للنظر به ” .

يذكر ان رئيس الجمهورية اصدر امس السبت مرسوما جمهوريا صادق فيه على أسماء رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه والأعضاء الأصليين والاحتياط