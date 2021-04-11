الحلبوسي يصدر نفسه قبل الانتخابات بكتلة عابرة عبر الاستحواذ على المناصب الامنية

افاد مصدر سياسي مطلع، الاحد، باستحواذ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على مناصب امنية في محافظتي الانبار ونينوى قبيل الانتخابات المقبلة، مبينا الحبلوسي يسعى لدعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الحصول على ولاية ثانية.

وقال المصدر ان “الحلبوسي سعى خلال الفترة الماضية لتثبيت سلطته على القيادات العسكرية سيما في قيادتي الانبار ونينوى عبر تنصيب محمود الفلاحي كقائدا للعمليات”.

واضاف ان “الفلاحي وقائد عمليات الانبار اللواء ناصر الغنام يساندون حاليا توجهات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحزبه التقدم في الانتخابات المقبلة وهي مخالفة واضحة للدستور”.

وأشار المصدر الى ان “الحلبوسي سيعلن عن دعمه لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واطراف سياسية شيعية مقربه منه للحصول على ولاية ثانية لرئاسة مجلس النواب في الانتخابات المقبلة