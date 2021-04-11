التربية تحسم الجدل بشأن وجود دورٍ ثانٍ لامتحانات الخارجي من عدمه

أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، عدم وجود دورٍ ثانٍ للامتحانات التمهيديَّة للمتقدمين على الامتحان الخارجي، فيما حذَّرت المواطنين من المواقع الوهميَّة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "الامتحانات التمهيديَّة بالنسبة للمتقدمين على الامتحان الخارجي إذا كانوا مصابين بكورونا أو أسباب أخرى، فلا يحق لهم إعادة الامتحان لأنه امتحان تمهيدي ويُعَدُّ دوراً واحداً وليس دورين".

وحذر المواطنين من "الصفحات الوهمية التي تنشر أخباراً كاذبة بعيدة عن الحقيقة".