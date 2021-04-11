الصحة: لقاح فايزر يصل بغداد و "سينوفارم" في الطريق

أعلن وزير الصحة، حسن التميمي، الأحد، وصول أولى وجبات لقاح فايزر إلى العراق.

وقال التميمي بحسب الوكالة الرسمية، إن "50 ألف جرعة كوجبة أولى من لقاح فايزر وصلت اليوم إل العراق"، مشيراً إلى أن "لقاح فايزر سيكون متوفراً من يوم غد في عموم البلاد".

وأضاف، أن "50 منفذاً في بغداد والمحافظات ستُخَصص لتقديم اللقاح للمواطنين". وبين التميمي، أنه "اليوم ستصل 200 ألف جرعة مقدمة من الحكومة الصينية من لقاح سينوفارم".