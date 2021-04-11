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الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن لقاحات كوفيد-19 في العراق


أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن لقاحات كوفيد-19 هي أداة أساسية في مكافحة الجائحة وأن فوائد هذه اللقاحات تفوق أي آثار جانبية نادرة

وقالت المنظمة في بيان إن منظمة الصحة العالمية في العراق تنفي البيان الملفق الذي تم تداوله مؤخراً على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي غير الرسمية بهدف تقويض ثقة المواطنين في سلامة وفعالية لقاحات كوفيد-19".

وبينت المنظمة أنها لا تستخدم قنوات غير رسمية لنشر معلومات حول القضايا الصحية بما في ذلك إجراءات الوقاية والتطعيم المتعلقة بكوفيد-"19، مجددة التأكيد على أن لقاحات كوفيد-19 هي أداة أساسية في مكافحة الجائحة وأن فوائد هذه اللقاحات تفوق أي آثار جانبية نادرة".

ودعت المنظمة المواطنين إلى التسجيل والحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن، إذ لا يمكن وقف هذه الجائحة قبل أن يأخذ غالبية الناس في العراق اللقاح.

 

وأشارت الى أن الزيادة الأخيرة في حالات كوفيد-19 في العراق تسبب القلق، لكن السيطرة على الوباء ممكنة من خلال التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، ومن خلال نجاح حملة التطعيم التي تديرها وزارة الصحة بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين.

 

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