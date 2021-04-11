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"أهل الحق" تصدر توضيحاً بشأن حديث الخزعلي عن زيادة عدد النواب


أصدرت حركة عصائب أهل الحق، السبت، توضيحاً بشأن حديث أمينها العام قيس الخزعلي عن زيادة عدد النواب، مؤكدة أن ما تم تناقله غير صحيح.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في التوضيح، إنه "تناقلت بعض وسائل الاعلام خبرا غير دقيق عن مطالبة الأمين قيس الخزعلي بزيادة عدد النواب الى 400 نائب، ويبدو أن بعض الاعلاميين لم يستمع بدقة لكلمة الأمين التي ألقاها يوم الجمعة 9 نيسان بمناسبة ذكرى استشهاد المرجع الثائر محمد باقر الصدر (رض)".

وأضاف أن الخزعلي "ذكر هذا الموضوع (زيادة العدد) في سياق حديثه عن ضرورة وأهمية العمل على تعديل الدستور ليمكن تحقيق اصلاح وتجنب الوقوع في مخالفات دستورية كما يحصل مثلا في عدد مقاعد مجلس النواب التي يشترط الدستور فيها على مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة".

وتابع "هذا يعني أن العدد الموافق للدستور على اساس ان عدد سكان العراق 40 مليون نسمة اذن يجب ان نذهب الى تعديل الدستور لان المطلوب دستوريا ان تكون عدد المقاعد الان 400 مقعد نيابي".

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"أهل الحق" تصدر توضيحاً بشأن حديث الخزعلي عن زيادة عدد النواب
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