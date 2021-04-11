تدمير وكر ومقتل إرهابيين بداخله بسلسلة ضربات جوية في حمرين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، مقتل إرهابيين بضربة جوية استهدفت وكراً لهم في ديالى.

وقالت الخلية في بيان إنه "بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران القوة الجوية من خلال طائرات F_16 العراقية ، ضربة جوية غرب سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى".

وأضاف البيان، أن "الضربة أسفرت عن تدمير وكر للإرهابيين وقتل عدد منهم داخل هذا الوكر، وقد شاهد الأبطال في طيران القوة الجوية عناصر من عصابات داعش الإرهابية وهم يحاول التخفي داخل هذا الوكر قبل هذه الضربة".