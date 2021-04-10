الأخبار

العراق وباكستان.. مذكرة تفاهم بشأن بناء القدرات وتدريب الدبلوماسيين


أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وباكستان بشأن بناء القدرات وتدريب الدبلوماسيين من كلا البلدين.

وقالت الوزارة في بيان  إن "وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي، صالح التميمي بصفته عميد معهد الخدمة الخارجية وكالة وبمراسم حفل رفيع المستوى وبحضور وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه قريشي وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الباكستانية، وقع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين المعهد وأكاديمية الخدمة الخارجية الباكستانية".

وأشار البيان إلى أن "مذكرة التفاهم توفر إطار عمل للتعاون لبناء القدرات وتدريب الدبلوماسيين من كلا البلدين وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمين الجامعة العربية يصل إلى بغداد
أوامر قبض بحق خمسة متهمين بقضايا متنوعة في البصرة
العراق وباكستان.. مذكرة تفاهم بشأن بناء القدرات وتدريب الدبلوماسيين
مقرب يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال الأعرجي بالعراق
حريق هائل يجتاح غابات كنعان والدفاع المدني يتدخل في ديالى
ضبط هدر بالمال العام بأكثر من 77 مليونا في البصرة
تشديد إجراءات حظر التجوال الوقائي في بغداد
نجاة القيادي بالتيار الصدري حازم الاعرجي من محاولة اغتيال في بغداد
الشيخ جلال الدين الصغير : هل ان إزدياد الفقر سياسة أم محض صدفة؟! وهل روعيت دماء وتضحيات المرجع الشهيد الصدر الاول قدس؟
القبض على 3 موظفين بمستشفى حديثة في الانبار اثناء محاولتهم اختطاف طفلة تبلغ 12 عاماً.
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك