مقرب يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال الأعرجي بالعراق

كشف السكرتير الشخصي، لحازم الأعرجي، القيادي في التيار الصدري، ممثل زعيم التيار مقتدى الصدر، عن تفاصيل جديدة بشأن محاولة الاغتيال التي تعرض لها الأعرجي مساء امس الجمعة، في العاصمة بغداد.

وقال، علي العبيدي في تصريح صحفي، إن "الاستهداف حصل في تمام الساعة الخامسة والنصف من عصر الجمعة، في محفل خاص لشهداء انتفاضة جيش المهدي".

وأضاف أن "مسلحين يستقلون سيارتين من نوع بي أم دبليو أطلقوا النار على مكان تواجد الأعرجي في المحفل بمنطقة الشعلة في بغداد ليصيبوا فرداً من حمايته الشخصية".

وأشار العبيدي إلى أن "أفراد الحماية ردوا على مصدر إطلاق النار، متهماً جهات سياسية لم يسمها بالوقوف وراء محاولة الاغتيال التي وصفها بـ"الفاشلة".

وفي شباط المنصرم، كلف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حازم الاعرجي بتمثيله "لإدارة محافظة البصرة بكل تفاصيلها" للشؤون التي تخص أنصاره في المحافظة.