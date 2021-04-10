حريق هائل يجتاح غابات كنعان والدفاع المدني يتدخل في ديالى

أعلنت مديرية الدفاع المدني، مساء امس الجمعة، من إنقاذ غابات كنعان في محافظ ديالى من حريق هائل.

وقالت المديرية في بيان ، أن "فرقها تمكنت من انقاذ غابات كنعان السياحية في محافظه ديالى مساء هذا اليوم، بعد ان شب حريق هائل اندلع في اشجارها".

وأضافت "حيث بذلت فرق الدفاع المدني جهود كبيرة حتى تمكنت من تطويق النيران ومنع اتساعها ثم الاخماد التام وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".