الأخبار

تحالف الفتح يؤكد اهمية الجولة الثالثة للحوار مع واشنطن من اجل تحقيق السيادة


عد تحالف الفتح، الخميس، الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي خطوة إيجابية في تحقيق السيادة.

وذكر التحالف في بيان “تابعنا عن كثب الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، ونحن إذ نشد على يد المحاور العراقي في تحويل مهمة قوات التحالف الدولي من مهمة قتالية إلى مهمة تدريبية استشارية، ونعدّها خطوة إيجابية في تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وعودة الاستقرار لكل ربوع الوطن”.

واضاف: “ينبغي الإسراع بتشكيل اللجنة الفنية المختصة ووضع جداول زمنية واضحة وقصيرة الأمد لانسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق بأسرع وقت ممكن، وكذلك إعادة السيطرة على القواعد الجوية العراقية خصوصاً ( حرير وعين الأسد ) من قبل القوات الأمنية العراقية، وبسط السيطرة على الأجواء العراقية بشكل كامل من أجل عودة الاستقرار والشروع في الإعمار والازدهار إن شاء الله”.

وأكد أن “المجد والخلود لكل شهداء العراق النصر المؤزر لأبنائنا في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والحشد الشعبي، والحياة الحرة الكريمة لكل أبناء الشعب العراقي”.  

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على 3 موظفين بمستشفى حديثة في الانبار اثناء محاولتهم اختطاف طفلة تبلغ 12 عاماً.
الداخلية توضح حقيقة غلق مداخل بغداد بـ"الكتل الكونكريتية"
تحالف الفتح يؤكد اهمية الجولة الثالثة للحوار مع واشنطن من اجل تحقيق السيادة
مفوضية الانتخابات تخاطب المواطنين: حدثوا بياناتكم قبل 15 نيسان
خبير قانوني: البرلمان يمتلك سلطة القرار بشأن اخراج القوات الاجنبية من العراق
وزارة الصحة تحدد موعد وصول شحنات لقاحات كورونا
الشيخ قيس الحزعلي يكشف عن تلقي مسؤولين اموالا من دول خليجية و لا يمكن الوثوق بسهولة بالسعودية والإمارات
العثور على جثتي شخصين مجهولي الهوية في بغداد
الشرطة تنقذ فتاة حاولت الانتحار في صلاح الدين
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.15
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.8
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك