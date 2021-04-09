تحالف الفتح يؤكد اهمية الجولة الثالثة للحوار مع واشنطن من اجل تحقيق السيادة

عد تحالف الفتح، الخميس، الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي خطوة إيجابية في تحقيق السيادة.

وذكر التحالف في بيان “تابعنا عن كثب الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، ونحن إذ نشد على يد المحاور العراقي في تحويل مهمة قوات التحالف الدولي من مهمة قتالية إلى مهمة تدريبية استشارية، ونعدّها خطوة إيجابية في تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وعودة الاستقرار لكل ربوع الوطن”.

واضاف: “ينبغي الإسراع بتشكيل اللجنة الفنية المختصة ووضع جداول زمنية واضحة وقصيرة الأمد لانسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق بأسرع وقت ممكن، وكذلك إعادة السيطرة على القواعد الجوية العراقية خصوصاً ( حرير وعين الأسد ) من قبل القوات الأمنية العراقية، وبسط السيطرة على الأجواء العراقية بشكل كامل من أجل عودة الاستقرار والشروع في الإعمار والازدهار إن شاء الله”.

وأكد أن “المجد والخلود لكل شهداء العراق النصر المؤزر لأبنائنا في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والحشد الشعبي، والحياة الحرة الكريمة لكل أبناء الشعب العراقي”.