خبير قانوني: البرلمان يمتلك سلطة القرار بشأن اخراج القوات الاجنبية من العراق

اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان البرلمان يمتلك سلطة القرار بشأن اخراج القوات الاجنبية من العراق على الرغم من اتفاقات الحكومة ومحادثاتها مع الجانب الاميركي.

وقال التميمي في حديث صحفي ان “قرار الوجود الاجنبي في العراق من عدمه يعود الى البرلمان على الرغم من الاتفاقات الحكومية بين بغداد وواشنطن، حيث يمتلك مجلس النواب سلطة القرار بهذا الشأن”.

واضاف انه “يجب التفريق بين القوات الاميركية في العراق التي تحكمها الاتفاقية الستراتيجية بين العراق وأميركا لعام ٢٠٠٨ وبين وجود قوات التحالف الدولي المحكومة بقرار مجلس الأمن ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤ عقب دخول داعش العراق”.

وبين ان “ العراق بامكانه إخراج القوات الاميركية بموجب المادة ٢٤ من الاتفاقية الثنائية وذلك بقرار من مجلس الوزراء، ثم مصادقة ذلك بأغلبية الثلثين في البرلمان وفق القانون ٣٥ اسنة ٢٠١٥ قانون المصادقة على الاتفاقيات الدولية”.

واوضح ان “إخراج قوات التحالف فيحتاج إلى تحرك العراق على مجلس الأمن لطلب العراق الخروج من التحالف الدولي أولا ثم التصويت داخليا في البرلمان العراقي بعد طلب من مجلس الوزراء لان تشكيل قوات التحالف كان بقرار من مجلس الأمن”.