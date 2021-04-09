العثور على جثتي شخصين مجهولي الهوية في بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بالعثور على جثتي شخصين مجهولي الهوية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "قوة أمنية عثرت على جثة شاب داخل سيارة نوع شيري صفراء اللون، كان عليها آثار إطلاق نار بمنطقة الرأس، في شارع القناة قرب حي البساتين".

وأضاف المصدر أن "قوة أمني أخرى تمكنت من العثور على جثة لشخص مجهول الهوية في منطقة الثعالبة م٣٦٣ - شارع الضغط".

وأشار المصدر إلى أنه "تم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، فيما تجري القوات الأمنية تحقيقاً في ملابسات حادثتي القتل".