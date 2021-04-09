الشرطة تنقذ فتاة حاولت الانتحار في صلاح الدين

أعلنت الشرطة المجتمعية، الجمعة، عن إنقاذ فتاة حاولت الانتحار في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وجاء في بيان للشرطة المجتمعية أن "مفارز قسم الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية بمحافظة صلاح الدين تمكنت من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من فوق جسر بقضاء الشرقاط".

وأضاف البيان أن الشرطة "أقنعت الفتاة بالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض بالعدول عن قرار الانتحار، كما تبين أن لديها مشاكل عائلية وتعاني من انهيار عصبي".

وتابع أن "الشرطة المجتمعية قدمت الدعم النفسي والمعنوي لها وتم تسليمها الى قسم شرطة الشرقاط لإكمال الإجراءات القانونية الأصولية بحقها".