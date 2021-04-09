الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم

اتخذت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، قرارات جديدة جعلت من تلقي "اللقاح" المضاد لكورونا، شرطاً مقابل السفر وفتح عدة مؤسسات.

وذكرت الوزارة في بيان أنها "تدعو مكاتب الخطوط الجوية عدم قطع اي تذكرة سفر لاي مواطن مالم يبرز بطاقة التلقيح"، مؤكدة أنها "ستقوم بغلق اي مول او محل او مطعم مالم يتم حمل العاملين فيها بطاقة التلقيح".

وهددت، بـ"غلق كافة المستشفيات الاهلية والمختبرات والصيدليات والمذاخر في حال وجود اي من العاملين لايحمل بطاقة التلقيح".