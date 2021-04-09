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بعد ارتفاع الإصابات.. الصحة تؤكد ضرورة أخذ لقاح كورونا


أكدت وزارة الصحة، ، ضرورة أخذ اللقاح ضد فايروس كورونا بعد ارتفاع الإصابات.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي ل‍وزارة الصحة ربى فلاح حسن في بيان، إن "الارتفاع الاخير في اعداد الاصابات يحتم الوجوب على اخذ اللقاح الذي اصبح من الضروري اخذه لتقليل هكذا اعداد متزايدة".

ودعت الى "عدم الاستماع وتصديق الشائعات المغرضة التي هدفها تخويف المواطنين وعزوفهم عنه ونشر معلومات خاطئة غير علمية وغير دقيقة فيما يخص اللقاح وربطه مع ارتفاع اعداد الاصابات".

ولفتت الى أنه "لا توجد اسس علمية عن الذي يتلقى اللقاح يكون حاملا للفايروس وناقلا له ولا بد من حجره وغيرها من الاشاعات التي تشكك باللقاحات"

وتابعت أن "منظمة الصحة العالمية لم تصدر اي ارشادات بذلك ولا حتى الوكالات العالمية المختصة بلقاح كورونا وبالتالي كل دول العالم التي اعطت اللقاح بالملايين لمواطنيها لم تتخذ هكذا اجراء"،

مؤكدة أن "جميع اللقاحات التي وصلت الى العراق والتي ستصل هي امنة وفعاله ومقرة من قبل منظمة الصحة العالمية".

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