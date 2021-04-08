القبض على ارهابي بحوزته مواد متفجرة في كركوك

أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك، اليوم الخميس، القبض على ارهابي بحوزته مواد متفجرة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ان "مفارز المديرية تمكنت بالتعاون مع قطعات الجيش العراقي وجهاز المخابرات من القاء القبض على أرهابي وضبطت بحوزته حقيبة تحتوي على عبوتين لاصقتين وصواعق تفجير وأجهزة موبايل".

وبينت المديرية انه "تم تسليم الارهابي الى جهاز مخابرات العراقي مع المضبوطات كونه احد اهدافهم حسب الاختصاص الوظيفي".