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التربية تنفي توقف التعليم الالكتروني


نفت وزارة التربية، اليوم الخميس، توقف التعليم الالكتروني، فيما اكدت ان هناك عدة اليات ومقترحات تم وضعها بشان العام الدراسي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في بيان  ان "ما تم تداوله هذا اليوم بشأن ايقاف التعليم الالكتروني غير صحيح"، مبينا ان "الوزارة لم توقف التعليم الالكتروني".

واضاف ان "هناك عدة اليات ومقترحات وضعتها وزارة التربية بشان العام الدراسي، وننتظر مقررات اللجنة بخصوص الموقف الوبائي"، مشيرا الى ان "بعض المدارس ما زالت في طور تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بامتحانات نصف السنة وتثبيت الدرجات في سجلات الخاصة بالامتحانات".

وتابع ان "بعض المدرسين لديهم ارتباط بالمراقبة في الامتحانات التمهيدية بالنسبة للمتقدمين على الامتحان الخارجي ولجان التصحيح، وبعض المديريات باشرت باعطاء دروس الالكترونية ضمن الكورس الثاني".

واكد فاروق ان "التعليم الالكتروني مستمر والتلفزيون التربوي يواصل عمله بشكل جيد من خلال التواصل المباشر مع الطلبة بتقديم الدروس الموجهة وخاصة للمراحل المنتهية".

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