كمين يطيح بأبرز تجار المخدرات غربي الرمادي

افاد مصدر أمني، ، بالاطاحة بأبرز تاجر مخدرات بعملية امنية استباقية غربي مدينة الرمادي .

وقال المصدر ان “القوات الامنية نصبت كمينا لأبرز تجار المخدرات حال وصوله الى ناحية الوفاء غربي مدينة الرمادي، وتمكنت من اعتقاله دون وقوع اي مقاومة تذكر “.

وأضاف، أن “المعتقل ضبط بحوزته كميات كبيرة من المخدرات كانت مخبأه داخل عجلته الشخصية”، مبينا ان “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه”.

يشار الى ان القوات الامنية تقوم بعمليات استباقية على اماكن تواجد تجار الحشيشة والمخدرات للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب في عموم مدن الانبار.