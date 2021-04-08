النائب البلداوي: واشنطن تسعى لابقاء قواتها داخل العراق وتعده عمقها الاستراتيجي

اوضح النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان اميركا تضع العراق في اول قائمة اهتماماتها بسبب موقعه الاستراتيجي وتسعى لابقاء قواتها داخله، لافتا الى ان واشنطن تخطط لترسيخ تواجدها في البلاد.

وقال البلداوي في حديث صحفي، ان “واشنطن تعتبر العراق عمقها الاستراتيجي وتحاول عدم الخروج من اراضيه وترسيخ وجودها داخل البلاد”.

واضاف ان “الموقع الاستراتيجي للعراق يعد مهما بالنسبة لاميركا التي تسعى للبقاء في الاراضي العراقية لخدمة مصالحها وتنفيذ مخططاتها في المنطقة”.

وبين ان “الكرة في ملعب الحكومة ويجب عليها اتخاذ خطوات جدية لانهاء الوجود الاجنبي على ارض العراق، لان التواجد الاميركي لن يصب في مصلحة الشعب العراقي ويعد خطراً عليه”.