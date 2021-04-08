شرطة المثنى تلقي القبض على 8 متهمين مطلوبين للقضاء

أعلنت مديرية شرطة محافظة المثنى، اليوم الخميس، القبض على ( 8 ) متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ان "المفارز القت القبض على ( 8) متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة، صادرة بحقهم أوامر قبض وفق احكام المواد القانونية ( 432 )و ( 35 مرور ) ( 413 ) و ( 459 ) و ( 433 ) و( 434 ) من قانون العقوبات العراقي".

وبينت المديرية انه "تمت احالة المتهمين الى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".