القبض على متهم بالخطف وآخر بالسرقة في بغداد

تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد - مكتب مكافحة اجرام التاجي من القاء القبض على متهم لقيامه بخطف فتاة في منطقة سبع البور.

وقالت المديرية في بيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٢١ لينال جزاءه العادل".

وفي سياق متصل، ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره ٦٥مليون دينار عراقي مع مصوغات ذهبية من إحدى الدور السكنية في منطقة المنصور، بحسب البيان

وأضافت المديرية انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا وتوقيفه وفق احكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل.