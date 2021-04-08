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هيأة الحج تكشف تفاصيل موسم الحج الحالي واجراءات التلقيح


أعلنت الهيأة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس، أنهاء جميع الاستعدادات الفنية لموسم الحج الحالي في حال وجوده"، فيما اكدت أنها ستقوم بتلقيح جميع الحجاج قبل ذهابهم للديار المقدسة.

وقال المتحدث باسم الهيأة حسن الكناني في تصريحات إن "الهيأة العليا للحج والعمرة أنهت جميع الاستعدادات الفنية لموسم الحج الحالي في حال وجوده"، موضحاً أنه "لم يردنا أي شيء رسمي من قبل السلطات السعودية بخصوص وجود او عدم وجود موسم حج هذا العام ولكن في حال تحققه فأن الهيئة مستعدة لتفويج ونقل وإسكان واطعام الحجاج".

واعرب الكناني عن امله ان "يشمل هذا العام أكبر عدد من المواطنين"، لافتاً الى أنه "سيتم التنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية لاعداد موسم حج ناجح".

وأكد أن "مايرد من اشتراط وزارة الحج السعودية تلقيح جميع الحجاج مجرد تسريبات اعلامية، ولم يصلنا شيء رسمي بهذا الخصوص"، لافتاً الى أن "الهيأة مستعدة لتلقيح الحجاج قبل ذهابهم في حال توفير معلومات عن العدد الذي سيذهب الى الديار المقدسة".

وتابع الكناني أن "الهيأة على أتم الاستعداد لتفويج اي عدد تمنحه السعودية للعراق".

وأكدت هيأة الحج والعمرة، في (23 اذار 2021)، استعدادها لموسم الحج، فيما أشارت إلى أن ما نشر عن ضوابط موسم الحج هو من مصادر غير رسمية.

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هيأة الحج تكشف تفاصيل موسم الحج الحالي واجراءات التلقيح
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