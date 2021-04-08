وزير المالية يرأس الجلسة الخامسة لإعداد استراتيجية موازنات 2022-2024

ترأس وزير المالية علي عبد الأمير علاوي اجتماع الجلسة الخامسة والخاص بالجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022-2024 بحضور مستشاري رئيس الوزراء ومستشار وزير المالية ووكيل وزارة التخطيط ومدراء العامين الوزارة والوزارات الاخرى.

وذكرت الوزارة في بيان ان اللجنة ناقشت تقرير موجز تضمن المشاريع الاستثمارية المنجزة والغير منجزة بالإضافة الى المشاريع المتلكئة في اغلب المحافظات كما تطرقت اللجنة أيضا الى مناقشة مستحقات المقاولين وطرق جدولتها.

وقال الوزير ان اعمال وخطوات اللجنة ستسهم في بناء وضع مالي سليم ومستقر للبلد والتي ستعزز من نهج اعداد الموازنات للسنوات القادمة ضمن الموارد المالية المتاحة لمعالجة التلكؤ الحاصل في المشاريع الاستراتيجية بالمحافظات.

مؤكداً انه سيتم المضي بربط الأهداف طويلة المدى بسهولة مع الموازنات المستقبلية لتوفير أدوات وإجراءات الإعداد للإدارات المالية وتحديد أولويات الأنشطة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاريع بما يتناسب مع الإيرادات المالية للبلد .

كما استكملت اللجنة جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن فقرات عدة منها في ما يتعلق بالأمور المالية والاقتصادية المرتبطة بالوزارات الأخرى .