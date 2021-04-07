اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء، عن انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحَّاف، إن "الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ انطلقت عبر تقنية الاتصال المرئي".
وأضاف أن "وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الأميركي انتوني بلينكن يفتتحان جلسة الحوار الستراتيجي العراقي-الأميركيّ".
بدوه، قال وزير الخارجية الأميركي إن "اجتماعنا اليوم يأتي تاكيداً على علاقة الشراكة بين العراق والولايات المتحدة"، مؤكداً أن "الحكومة العراقيّة كرّست لمبادئ الدستور من خلال منهاجها الحكومي".
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