هيئة الحشد تتعهد بـ(قطع يد) من ينتحل صفتها ويشوه سمعتها

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء،، عن اعتقال مجموعة انتحلت صفته واثارت الفوضى بدائرة في الموصل، فيما تعهدت بـ"قطع يد" من ينتحل صفتها ويشوه سمعتها.

وقالت الهيئة في بيان، ان "مجموعة تدعي الانتماء للحشد الشعبي قامت بدخول دائرة التعويضات في مدينة الموصل، وأحدثت شجارا وفوضى داخل المبنى قبل ان تقوم مديرية أمن الحشد الشعبي باعتقالهم والتحقيقات جارية لغاية الآن".

وطمأنت الهيئة المواطنين انها "ستقوم بقطع يد كل من يحاول انتحال صفة الحشد وتشويه سمعته، بالاخص في داخل المدن المحررة"، لافتة الى ان "أبناء الحشد يقومون بتقديم خدمات مدنية كبيرة لأهلها في تلك المناطق".