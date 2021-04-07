الدفاع النيابية: على الخارجية اخذ دورها لردع التدخلات بالشأن العراقي

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الأربعاء، على ضرورة العمل على إيقاف أي تدخل بالشأن العراقي وخرق السيادة.

وقال عضو اللجنة النائب، بدر الزيادي ان” الخارجية العراقية تقع عليها مسؤولية كبيرة في ردع التجاوزات على السيادة العراقية”، مبينا، انه” يجب ان تحيي دورها كجزء من السيادة العراقية”.

وأضاف، انه ” من مسؤوليتها رد كل من يحاول فرض رأيه في العمل السياسي العراقي والشأن الداخلي للبلاد وان تمنع كل محاولات خرق السيادة مهما كانت قوة وحجم تلك الجهات”.

واشار الى ان” التصريحات الحشرية في الشأن العراقي لن نسمح بها سواء كانت صادرة من رئيس دولة او وزير او سفير لان العراق بلد ذات سيادة وعلى الجميع احترامها”.