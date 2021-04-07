القاء القبض على 14 متهما بينهم 3 بالارهاب في البصرة

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القاء القبض على ١٤ متهما بجرائم متنوعة في اماكن مختلفة في محافظة البصرة.

وذكرت الداخلية في بيان ان "مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة والمنشآت القت القبض على ١٤ متهما بجرائم مختلفة بينهم ٣ مطلوبين قضائيا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

واضاف البيان ان "مديرية شرطة البصرة توعدت بملاحقة كل شخص محرض ومساهم في زعزعة استقرار وأمن المحافظة"، مشددة في الوقت نفسه على "فرض سلطة القانون ومحاسبة المجرمين ووضع خطط وحلول مناسبة لتفويت الفرصة على كل من تسول نفسه العبث بأمن واستقرار محافظة البصرة".