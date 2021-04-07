النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي : كتل سياسية تجري حراكا واسعا لتعديل قانون الانتخابات

كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي ، الأربعاء، إن كتلا سياسية تجري حراكا واسعا بهدف إجراء تعديل بعض فقرات قانون الانتخابات.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، أن “كتلا سياسية تجري حراكا واسعا بهدف إجراء التعديل على الدوائر المتعددة ونظام التصويت البايومتري”.

وأضاف أن “غالبية النواب ليسوا مع طريقة تقسيم الدوائر المتعددة”، مرجحا “تعديل بعض فقرات قانون الانتخابات خلال جلسات البرلمان المقبلة”.

وكان نواب قد حذروا من مغبة تزوير الانتخابات المقرر اجراءها في تشرين الاول المقبل، موضحين ان الانتخابات قد تتأجل الى موعد اخر بسبب عدم حسم الامور اللوجستية اللازمة لاجرائها.