صحة النجف تعلن موقفها الوبائي لليوم الاربعاء

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الأربعاء، موقفها الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان إنه "تم اجراء 1526 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR".

وأوضح البيان أنه "تم تسجيل 293 حالة إصابة جديدة، فيما تم تسجيل 286 حالة شفاء، مقابل وفاة ثلاثة أشخاص".

واضاف، أن "من بين الاصابات (17) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي: 47742

مجموع حالات الشفاء: 41611

مجموع الوفيات: 452

مجموع الحالات تحت العلاج: 5679

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3637".