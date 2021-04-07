تكليف أحمد الخفاجي محافظاً لذي قار

أعلن مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رائد جوحي، اليوم الاربعاء، تكليف أحمد غني الخفاجي محافظاً لذي قار.

وبحسب الوثيقة، قال جوحي انه "بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض النهوض بواقع محافظة ذي قار واستمرار تقديم الخدمات لها، وتنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء استناداً الى الصلاحيات المخوله له بموجب المادة 78 من الدستور تقرر مايلي:

اولاً: ألغاء الامر الديواني المرقم 81 ذي العدد 3484 في تاريخ 2021/2/27

ثانياً: تكليف د ..أحمد غني الخفاجي بمهام محافظة ل‍ذي قار.