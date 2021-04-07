النائب فاضل الفتلاوي : العائلة العراقية تعاني وضعا اقتصاديا صعبا بسبب قرارات الحكومة

انتقد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، القرارات التي الحقت ضررا بالشعب العراقي، لافتا الى ان العائلة العراقية تعاني وضعا صعبا في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع والبضائع الاخرى.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي ان “العائلة العراقية تتحمل اعباء كثيرة وكبيرة بسبب سياسات الحكومة وقراراتها التي زادت من مستويات الفقر بشكل كبير”.

واضاف ان “بعض الكتل السياسية لم تراعي الوضع المعيشي للمواطن، ولم تقف مع الشرائح الفقيرة وخاصة ماورد من بنود في الموازنة حددت سعر صرف الدولار”.

وبين الفتلاوي، ان “القرارات الصادرة من الحكومة بشأن تعديل الوضع الاقتصادي، لم تكن بجانب المواطن، بل اضافت عليه اعباء كبيرة وخاصة في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم”.