تأجيل القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن للمرة الثانية

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الأربعاء، عن أسباب تأجيل عقد القمة الثلاثية، فيما أشار إلى أن العراق يقف مع أمن واستقرار الأردن.

وقال ناظم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “تقرَّر تأجيل القمَّة الثلاثية على خلفية الظروف الأمنية في الأردن والتي أصبحت معروفة في الإعلام”.

وأضاف ناظم أن “ العراق يقدر هذه الظروف عندما دخل بالشراكة الثلاثية مع الأردن ومصر”، لافتاً الى ان “التأجيل جاء بسبب ما حدث في الاردن”.

وأوضح، ان “ العراق يقف مع استقرار الاردن وامنه”، لافتاً الى أن “الاردن اصبحت شريكاً اساسياً للعراق ضمن هذا المشروع وكذلك مصر العربية”.