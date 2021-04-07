الدفاع النيابية: امريكا تسعى لاضعاف تسليح العراق عبر الحوار الاستراتيجي

اتهمت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء، الولايات المتحدة الاميركية بالسعي لإفشال اي صفقة تسليحية للعراق عبر الحوار الاستراتيجي المقبل, مبينة ان واشنطن تحاول وبكل الطرق تثبيت فقرة عبر الحوار الاستراتيجي تتضمن الاعتماد على طيرانها.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح صحفي ان “امريكا تسعى وبكل الطرق لتثبيت فقرات ضمن الحوار الاستراتيجي المقبل تضمن ابقاء العراق على التسليح الاميركي وعدم التوجه الى روسيا والصين”.

وأضاف عليوي، ان “تلك التوجهات ستكون عواقبها وخيمة على الجيش العراقي والقوات المسلحة كون العراق بحاجة الى معدات قتالية ودفاع جوي حديث لا يعتمد على المساومة الاقليمية”.

واشار الى ان “ابقاء اعتماد العراق على طيران ما يسمى بالتحالف الدولي يضمن عدم تنفيذ قرار البرلمان بسحب القوات الاميركية من العراق بداعي احتياج الحكومة الى الجهود الدولية في مكافحة الارهاب”.